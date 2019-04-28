Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Азербайджана" рассказал об инциденте с Даниэлем Риккьярдо из "Рено". Бывшие партнеры по команде боролись на трассе, на 32-м круге австралиец после своей ошибки сдал назад и въехал в машину россиянина, который не смог продолжить гонку.

– Я осознавал, что он меня рано или поздно настигнет, ему надо было просто быть чуть более терпеливым, и вопросов бы не было, – сказал Квят. – Я не могу повернуть, поскольку он был в повороте. И он прошел по прямой и забрал меня с собой. Это обидно. Потом он въехал в меня, и гонка была для нас закончена, потому что было серьезное повреждение в днище, машина была неуправляема. Жаль. Но мы должны изучить, почему мы были так конкурентоспособны вчера и так сильно потеряли в темпе сегодня. Думаю, наши ребята это сделают, и в следующий раз мы будем лучше. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Квята - здесь