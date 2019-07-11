Даниил Квят: "Две гонки без очков – это тревожно. Думаю, дела должны пойти лучше"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Великобритании". Пилот выразил надежду, что команда добьется успеха после последних неудачных гонок.

– Мы приехали сюда после двух сложных гонок для команды, – цитирует Motorsport Квята. – Мы проделали большую работу на базе команды, проанализировав проблемы, с которыми столкнулись. Здесь совершенно другая трасса, плюс, условия тоже будут отличаться, так что мы просто понаблюдаем, как будут развиваться события здесь.

У нас были небольшие проблемы с балансом, но это нормально. Я не буду вдаваться в детали и не скажу вам, о чем мы говорим с инженерами, потому что эта информация – собственность команды. Конечно, мы не были на седьмом небе от счастья, видя то, как все складывалось в двух последних гонках. У этих трасс есть общие черты, и на обеих нам не хватало темпа. Мы не были столь же конкурентоспособны, сколь раньше. Обычно мы входим в число претендентов на очки, но в этих гонках у нас просто-напросто не было темпа за них бороться.

Но я думаю, не стоит паниковать. Нам надо просто разобраться в причинах. Устроить перезагрузку здесь и попробовать снова. Вот так просто.

Две гонки без очков – это тревожно. До этого мы всегда боролись за очки. Не надо забывать, что гонку в Австрии мне осложнили и иные причины. Но даже при этом я могу сказать, что складывайся она нормально, у нас не было темпа для того, чтобы пробиться в десятку. Посмотрим, что будет здесь. Думаю, дела должны пойти лучше – особенно после анализа, который мы провели на базе