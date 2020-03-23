Даниил Квят: «Думаю ли я о переходе в «Феррари»? Если пилот себя проявляет, у него появляются возможности»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят рассказал о том, как относится к возможному возвращению в «Феррари», где он находился в качестве тест-пилота в сезоне-2018.

— Думаю ли я о переходе в «Феррари» в будущем? Для меня главное — хорошо выступать за «АльфаТаури», — приводит Sky Italia слова Квята. — Впрочем, никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Если пилот хорошо себя проявляет, у него появляется много возможностей. Мы неплохо поработали на тестах, мое расписание было насыщенным, так что я очень расстроился, когда узнал, что гонка в Австралии отменена. Сохраняю мотивацию, потому что хочу большего и стараюсь становиться лучше. Я пришел в «Формулу-1», чтобы побеждать, поэтому буду продолжать работать, чтобы достичь этой цели.