Пилот команды "Рено" Даниэл Риккьярдо рассказал о своих проблемах с болидом.

- В "Ред Булле" торможения были моей сильной стороной: я действовал уверенно при обгоне и в ходе быстрого круга, – цитирует гонщика Autosport. – Сейчас я стал допускать блокировки в тех местах, где ни разу не ошибался год назад. Я все еще пытаюсь найти пределы тормозов R.S.19. Думаю, мы достигли определенного прогресса. Как минимум сейчас я более остро чувствую момент начала блокировки и могу с ней справиться, но я буду продолжать работать над моим стилем пилотирования. Я хочу, чтобы соперники меня боялись.

Риккьярдо занимает десятое место в чемпионате, имея в активе шесть очков.

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