Боттас пожаловался на проблемы с тормозами

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Германии". Он показал третий результат.

- Я был доволен работой машины в третьей тренировке и рассчитывал на хорошее выступление в квалификации. Но у меня возникли проблемы с тормозами перед вторым, шестым и восьмым поворотами с зонами жесткого торможения. Я много раз блокировал колеса и не чувствовал уверенности в тормозах, – цитирует Боттаса Autosport. – Нужно найти причину, потому что эти проблемы были немного неожиданными. Я не знал, чего ожидать при нажатии на педаль тормоза – заблокируются колеса или нет. Это осложнило квалификацию для меня.

Лучшим стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

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