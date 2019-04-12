Боттас показал лучшее время во второй практике "Гран-при Китая", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время во второй практике "Гран-при Китая". Финн опередил гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля всего на 0,027 секунды. Третье время показал Макс Ферстаппен на "Ред Булле", уступив лидеру 0,221 секунды. Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал четвертым.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, проиграв лидеру 1,364 секунды.
🏁 END OF FP2 🏁– Formula 1 (@F1) 12 апреля 2019 г.
That's the chequered flag on Friday's sessions - with Bottas, Vettel and Verstappen at the top of times#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/k5tKBsRbc3
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