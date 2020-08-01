Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Время финна — 1.25,873. Второе место занял его партнер по команде, Льюис Хэмилтон (+0,138), третий результат — у Макса Ферстаппена из «Ред Булла» (+0,300). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 11-е время (+1,203), уступив своему партнеру Пьеру Гасли, который стал 10-м (+1,173).

Квалификация «Гран-при Великобритании» состоится сегодня, 1 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.