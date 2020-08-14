Алонсо попал в серьезную аварию на практике «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо разбил болид во второй день свободных заездов перед гонкой «500 миль Индианаполиса».

39-летний испанец выступит на гонке в составе команды Arrow McLaren SP. Заезд «500 миль Индианаполиса» пройдет 23 августа.

С 2021 года Алонсо возвращается в «Формулу-1» в качестве боевого пилота «Рено».