Алонсо попал в серьезную аварию на практике «500 миль Индианаполиса»
11:34
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо разбил болид во второй день свободных заездов перед гонкой «500 миль Индианаполиса».
39-летний испанец выступит на гонке в составе команды Arrow McLaren SP. Заезд «500 миль Индианаполиса» пройдет 23 августа.
С 2021 года Алонсо возвращается в «Формулу-1» в качестве боевого пилота «Рено».
Full course yellow during practice after an on-track incident with @alo_oficial.— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 13, 2020
Currently 43 minutes remain in the session. #INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/AZbSIPJXAi
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