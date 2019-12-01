Алонсо подтвердил, что рассматривает возможность вернуться в «Формулу-1»

Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в «Королевские гонки». Он покинул их после окончания сезона 2018 года.

— В январе у меня будет выступление на «Дакаре», — цитирует F1i Алонсо. — Это довольно непростое испытание. Также в следующем году выступлю в IndyCar. Попробую добиться более положительного результата, чем в этом году. Пока рассматриваю разные варианты на будущее. Может быть, это «Формула-1» в 2021 году, может быть, WEC. Тема открыта.

Я не особо скучал по «Формуле-1», потому что был очень занят. Без «Формулы-1» у тебя больше времени на то, чтобы наслаждаться жизнью. Но на 2021 год я имею в виду «Формулу-1». Поскольку будет новый регламент. Это открывает возможности. Посмотрим.