Александр Албон: "Невероятно, что я получил такой отличный шанс в "Ред Булл"

Новичок "Ред Булл" Александр Албон поделился впечатлениями от перехода из "Торо Россо". Он занял место Пьера Гасли, который стал напарником Даниила Квята.

– Невероятно, что я получил такой отличный шанс в "Ред Булл", – написал Албон в Twitter. – Не могу выразить, насколько благодарен команде за веру в меня. Я ныряю в омут, но у меня есть плавки!

Спасибо всем в "Торо Россо" и особенно Францу Тосту за возможность проявить себя в "Формуле-1 "и за бесконечную веру в меня по ходу дебютного сезона. Теперь я сконцентрируюсь на первом выступлении в новой команде на этапе в Бельгии.