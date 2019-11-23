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Президент ВФЛА Шляхтин подал заявление об отставке

13:46
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Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики заявление об уходе с поста президента организации, сообщает ТАСС.

— Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку, — сказал Шляхтин.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

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