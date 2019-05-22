Кастер Семеня из-за новых правил по тестостерону будет выступать на дистанции 3000 метров

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, специализирующаяся на дистанциях 800 и 1500 метров, выступит на дистанции 3 тысячи метров на этапе "Бриллиантовой лиге" в Юджине (Prefontaine Classic).

Смена дистанции связана с новыми правилами по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Семеня теперь не может выступать на прежних дистанциях, пока не понизит уровень своего тестостерона. Дистанция 3 000 метров не попадает под новые правила.

28-летняя Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров.