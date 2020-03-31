Бегуны, несмотря на карантин, попросили мэра Москвы разрешить им пробежки

На сайте change.org появилась петиция от Бегового сообщества Москвы на имя мэра столицы Сергея Собянина. Подписавшие ее просят главу города в период карантина разрешить им утренние пробежки.

В тексте петиции говорится о пользе бега и исследованиях, подтверждающих это. Документ подписали уже около 1500 человек.

Ранее Собянин в целях борьбы против пандемии коронавируса подписал указ об ограничении выхода на улицу без срочной необходимости.

— Уважаемые Сергей Семенович и Анастасия Владимировна!

Данная петиция создана, чтобы донести до вас просьбу тысяч и десятков тысяч людей, которые каждый день, на протяжении многих лет, в любую погоду стараются заботиться о своем здоровье, выходя на регулярные пробежки, — говорится в тексте петиции. — Существует подтвержденная медицинская статистика и ряд исследований, показывающих, что регулярно занимающиеся бегом спортсмены-любители как правило имеют более крепкое здоровье, пониженный холестерин, развитую систему кровоснабжения, в целом реже болеют и быстрее выздоравливают...

Учитывая все вышеизложенное, просим вас рассмотреть приведенные аргументы, а также опыт других стран (Германия, Франция, Чехия...) и предусмотреть в разрабатываемой системе ограничений по передвижению, выдачу разрешений на индивидуальные пробежки 2-3 раза в неделю в период с 6 до 8 утра для людей, не попадающих в группу риска.