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Бегуны, несмотря на карантин, попросили мэра Москвы разрешить им пробежки

31 марта 2020, 22:49
Бегуны, несмотря на карантин, попросили мэра Москвы разрешить им пробежки. Фото change.org
Бегуны, несмотря на карантин, попросили мэра Москвы разрешить им пробежки. Фото change.org

На сайте change.org появилась петиция от Бегового сообщества Москвы на имя мэра столицы Сергея Собянина. Подписавшие ее просят главу города в период карантина разрешить им утренние пробежки.

В тексте петиции говорится о пользе бега и исследованиях, подтверждающих это. Документ подписали уже около 1500 человек.

Ранее Собянин в целях борьбы против пандемии коронавируса подписал указ об ограничении выхода на улицу без срочной необходимости.

— Уважаемые Сергей Семенович и Анастасия Владимировна!

Данная петиция создана, чтобы донести до вас просьбу тысяч и десятков тысяч людей, которые каждый день, на протяжении многих лет, в любую погоду стараются заботиться о своем здоровье, выходя на регулярные пробежки, — говорится в тексте петиции. —  Существует подтвержденная медицинская статистика и ряд исследований, показывающих, что регулярно занимающиеся бегом спортсмены-любители как правило имеют более крепкое здоровье, пониженный холестерин, развитую систему кровоснабжения, в целом реже болеют и быстрее выздоравливают...

Учитывая все вышеизложенное, просим вас рассмотреть приведенные аргументы, а также опыт других стран (Германия, Франция, Чехия...) и предусмотреть в разрабатываемой системе ограничений по передвижению, выдачу разрешений на индивидуальные пробежки 2-3 раза в неделю в период с 6 до 8 утра для людей, не попадающих в группу риска.

Дополнительная информация:

https://www.change.org/p/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%81-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0

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