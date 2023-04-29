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29 апреля, 22:47

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Причины смерти не уточняются.

«В это сложно поверить — ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики», — говорится в сообщении.

Королев девять раз побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Он трижды поднимался на первую ступень пьедестала почета чемпионатов Европы, четыре раза был вторым, один раз — третьим.

Спортивная гимнастика
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