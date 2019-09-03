Симона Байлз впервые прокомментировала следствие над братом, которого обвиняют в убийстве трех человек

14-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз призналась, что сильно переживает по поводу ситуации со своим братом Тевином, который обвиняется в убийстве трех человек.

— Мое сердце болит, — приводит TMZ слова Байлз. — Болит за всех, кто оказался вовлечен в это дело. Особенно за пострадавших и их семьи. Я не стану говорить, что могу излечить их боль, но хочу выразить свои искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии. Прошу уважать частную жизнь моей семьи в момент, когда мы пытаемся справиться с нашей болью. По-прежнему трудно воспринимать новости последних недель.

Суд над Тевином Байлз-Томасом состоится в американском штате Огайо 13 сентября.