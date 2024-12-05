Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:13

Мельникова призналась, что ее вдохновила трагичная история Елены Мухиной

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что вдохновлялась историей советской гимнастки Елены Мухиной, когда готовилась к съемкам в сериале «Игры».

«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — призналась Мельникова «Газете.Ru».

Мельниковой нужно было сыграть советскую гимнастку Елену Травнину. По сюжету фильма, перед Играми Травнина попала в больницу из-за напряженных тренировок и отказа от отдыха. Это перекликается с историей Елены Мухиной, которая летом 1980 года, накануне Олимпиады в Москве, получила травму позвоночника и была вынуждена завершить карьеру. До конца жизни спортсменка была прикована к инвалидному креслу. Елена Мухина успела стать абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, а также победить на чемпионатах Европы и СССР.

Источник: Газета.Ru
Ангелина Мельникова
Елена Мухина
Спортивная гимнастика
Читайте также
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мельникова: «Советские гимнастки исполняли заоблачные, страшные элементы»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости