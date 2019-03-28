16:24 | Спортивная гимнастика

Белявский отказался от участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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Олимпийский призер по спортивной гимнастике Давид Белявский не примет участие в чемпионате Европы в Польше.

– Вчера прошла контрольная тренировка! И по ее результатам я понял, что еще не готов выходить на европейский помост, немного не хватило времени! Комбинации уже получаются, но не того качества, чтоб выступить достойно и завоевывать медали. Поэтому мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы и честно сказали это нашему руководству! Продолжаем работать дальше, а работы еще предстоит много, – написал Белявский в своем Инстаграме.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 14 апреля в польском Шецине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера прошла контрольная тренировка! И по её результатам я понял, что ещё не готов выходить на европейский помост, немного не хватило времени! Комбинации уже получаются, но не того качества, чтоб выступить достойно и завоевывать медали. Поэтому мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы и честно сказали это нашему руководству! Продолжаем работать дальше) а работы ещё предстоит много!)

Публикация от Давид Белявский (@belyavskiydavid01) 28 Мар 2019 в 4:40 PDT

 

 
 

     

     
     

     

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