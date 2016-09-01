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Татьяна Кошелева: "Контракт с "Эджзаджибаши" подписывала осознанно"

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Лидер женской сборной России Татьяна Кошелева в интервью "СЭ" подчеркнула, что эмоционально готова к переменам. По словам Кошелевой, контракт с турецким клубом "Эджзаджибаши" она подписывала осознанно.

– Прежде за рубежом вы не играли. Не страшно уезжать?

– У меня были предложения и раньше. Но я не была к ним готова на 100 процентов. Этот же контракт подписывала осознанно, отдавая себе отчет в том, что я уже сформировалась и как личность, и в профессиональном плане. Да и эмоционально я готова к переменам. (Владимир ИВАНОВ)

Татьяна Кошелева: "Желание играть за сборную у меня есть"

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