Шелтон подал 44 эйса за три сета в Базеле — на три меньше рекорда ATP

Американский теннисист Бен Шелтон выполнил 44 подачи навылет в матче первого круга турнира ATP 500 в Базеле. До рекордного показателя для трехсетовых встреч ATP Tour, зафиксированного в 2024 году в исполнении Милоша Раонича, ему не хватило трех эйсов.

Шелтон обыграл соотечественника Александра Ковачевича — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Все три партии завершились тай-брейками, а ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк.

Как сообщает сайт Swiss Indoors Basel, Шелтон и Ковачевич сыграли 36 геймов на своей подаче и сохранили все. Победитель выполнил 44 эйса, его соперник ответил 13 подачами навылет.

Посеянный в Базеле под первым номером Шелтон сумел выиграть 86 процентов розыгрышей на первой подаче. За матч он отыграл четыре брейк-пойнта. Попавший в основную сетку в качестве лаки-лузера Ковачевич также ни разу не отдал свою подачу.

Согласно исторической статистике ATP, с 1991 года максимальное число эйсов в матче формата до двух победных сетов составляет 47. Канадец Милош Раонич добился такого результата в июне 2024 года на турнире в Лондоне. До него лидировал хорват Иво Карлович — 45 эйсов в Галле в 2015 году. Среди прежних результатов в 44 эйса — достижения Карловича, Марка Филиппуссиса, Ника Кирьоса и Джона Изнера.

Шелтон вышел во второй круг турнира, где его следующим соперником стал швейцарец Жером Ким.