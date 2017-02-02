20 федераций допустили российских паралимпийцев к международным соревнованиям

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сделал заявление относительно участия россиян в Паралимпиаде 2018 года. По его словам, ПКР пытается договориться с МПК. Напомним, что исполком МПК отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

– Паралимпийский комитет России сегодня по нескольким направлениям ведет работу, чтобы ребята все-таки приняли участие в зимних Паралимпийских играх. Мы не прекращаем и судебные вопросы, – отметил Рожков. – Если возможности по восстановлению ПКР в судебном порядке практически исчерпаны, единственное – в конце апреля состоится заседание Федерального суда Швейцарии по решению CAS. Мы сегодня помогаем спортсменам в индивидуальных исках, этим занимаются юристы, которые помогают в этой работе.

Хотел бы, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Андрею Михайловичу Рябинскому, который продолжает финансировать эти непростые дорогостоящие работы и зарубежных юристов.

Сегодня ПКР все-таки пытается договориться с МПК, чтобы под гарантией ПКР наших ребят допустили. Видели последний пресс-релиз, МПК положительно оценивают работу, которую мы проделали. Надеемся, что, возможно, в мае будут какие-то послабления в адрес наших ребят.

Что касается квалификационных соревнований. К сожалению, МПК является международной федерацией для многих видов спорта, в число этих 9 видов входят почти все зимние виды спорта, кроме керлинга. Поэтому как международная федерация МПК не дает возможности ребятам выступать в квалификационных соревнованиях. Осталась только лазейка – двустороннее соглашение по оставшимся квотам, которые будут рассматриваться начиная с июня.

Что касается керлинга, международная федерация, как и 19 других федераций, решения IPC не поддержала, они допускают ребят до международных соревнований. И спортсмены планово проходят все отборочные соревнования. (Елена СОБОЛЬ)