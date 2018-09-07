Где Панарин начнет новый сезон НХЛ? Отвечает агент форварда

Агент форварда "Коламбуса" Артемия Панарина Дэн Мильштейн считает, что его клиент начнет сезон-2018/19 в качестве игрока "Блю Джекетс". Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.

– Мы говорили с руководством клуба и ждем, что Артемий начнет сезон в качестве игрока "Коламбуса", – цитирует Мильштейна The Athletic.

В прошлом сезоне Панарин принял участие в 81 матчей регулярного чемпионата НХЛ, набрав 82 (27+55) очков. В 6 играх Кубка Стэнли-2017/18 на его счету 7 (2+5) баллов за результативность.

По данным СМИ, интерес к Панарину проявляет "Рейнджерс", за который играют Павел Бучневич и Владислав Наместников. Также называется вариант, при котором он станет партнером Андрея Василевского и Никиты Кучерова в "Тампе".