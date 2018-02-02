Евгений Дадонов: "Получилось как бы два периода, до травмы и после нее"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметил, что травма разделила сезон на два отрезка. По его словам, после повреждения нужно было войти в игровой ритм.

– Я не играл почти месяц из-за травмы. Получилось как бы два периода, до травмы и после нее. В принципе, такое бывает. Главное, не зацикливаться на том, что не получается забить. – цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ в русской версии. - Просто выходишь и работаешь.

Просто нужно было время, чтобы вернуться в игровой ритм. Вроде вышел играть, ничего не болит, но три недели без хоккея ощущались. Надо было побыстрее сыграть несколько матчей подряд и догнать ребят, которые уже набрали ход.

Звено с Александром Барковым? Конечно, играть с Сашей хорошо. Он один из лидеров в команде и много приносит в ее игру. Но сейчас к нам поставили Ника Бьюгстада, поэтому мы пытаемся играть именно втроем. Опять же, не так важно, кого с кем ставят. Мы делаем одно дело и пытаемся добиться, чтобы все пятерки приносили результат.