СКА в гостях победил "Барыс"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Барыс" со счетом 5:3. Отметим, что питерцы отыгрались со счета 1:3.

Голы у "Барыса" забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. у СКА отличились Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)

Голы: Старченко - 1 (бол., Рымарев, Пушкарев), 1:40 - 1:0. Войнов - 4 (бол., Ковальчук), 3:31 - 1:1. Даллмэн - 3 (бол., Боченски, Доус), 4:08 - 2:1. Баркер - 2 (Боченски, Доус), 8:27 - 3:1. Коскиранта - 1 (Мозес, Рыков), 13:26 - 3:2. Плотников - 2 (бол., Войнов, Гусев), 45:55 - 3:3. Барабанов - 6 (Мозес), 46:35 - 3:4. Гусев - 5, 57:49 - 3:5.

Вратари: Колесник - Шестеркин.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 34 (13+13+8) - 40 (10+15+15).

Судьи: Наумов, Щенев.

16 сентября. Астана. "Барыс-Арена".