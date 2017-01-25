Павел Дацюк: "Мы очень плохо начали игру. Еле победили"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы над "Спартаком" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что неудачное начало матча связано с тяжелым перелетом. По его словам, соперник действовал хорошо.

– Насколько сложно сегодня пришлось?

– Игра была трудной для нас – мы очень плохо начали. Не получилось ничего забить. Еле победили. "Спартак" сегодня хорошо играл.

– Почему начало матча у СКА не получилось?

– Возможно, сказался тяжелый перелет после прошлой игры. Все это накопилось. Плюс соперник после поражения от ЦСКА старался реабилитироваться и что-то доказать своим болельщикам.

– В вашем звене давно нет травмированного Сергея Плотникова. Как оцените игру Александра Барабанова?

– Он очень молодой и перспективный хоккеист. Он это доказал, и в дальнейшем, надеюсь, будет доказывать. Но все-таки два евротура отняли у него много сил. Эмоционально Александр немного опустошен. Думаю, он через это пройдет и выйдет на свой уровень.

– Игра "Спартака" соответствует тому месту, которое занимает команда?

– Даже не знаю, на какой строчке они сейчас находятся. А сегодня они хорошо бежали, неплохо играли в пас и создавали моменты. Понятно, что на них оказывается большое давление и им нужна поддержка.

– Команда, которая выигрывала регулярный чемпионат, никогда не завоевывала Кубок Гагарина. Суеверий не боитесь?

– Если в это верить, можно уже начинать всем проигрывать. А мы выходим играть на победу.

– Прямо отсюда полетите на Матч звезд НХЛ?

– Давайте говорить об игре со "Спартаком".

– Поездка не выбьет вас из ритма КХЛ?

– Время покажет. ​