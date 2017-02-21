Кирилл Капризов перейдет в ЦСКА

Как стало известно "СЭ", нападающий "Салавата Юлаева" и сборной России Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА. Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута: по нашим данным, это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания "Роснефть", которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций "Башнефти" – спонсора "Салавата Юлаева".

Отметим, что 19-летний форвард стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив хет-трик в матче против хозяев турнира. Капризов перешел в "Салават Юлаев" летом прошлого года за денежную компенсацию, которая, по данным "СЭ", составила около 80 миллионов рублей. В нынешнем сезоне Кирилл провел за уфимский клуб 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка. Напомним, что за океаном Капризов был задрафтован в 2015 году "Миннесотой" под общим 135-м номером, а действующий контракт хоккеиста с "Салаватом Юлаевым" заканчивается в апреле 2018 года. (Отдел хоккея)