Кирилл Капризов перейдет в ЦСКА

Как стало известно "СЭ", нападающий "Салавата Юлаева" и сборной России Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА. Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута: по нашим данным, это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания "Роснефть", которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций "Башнефти" – спонсора "Салавата Юлаева".
Отметим, что 19-летний форвард стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив хет-трик в матче против хозяев турнира. Капризов перешел в "Салават Юлаев" летом прошлого года за денежную компенсацию, которая, по данным "СЭ", составила около 80 миллионов рублей. В нынешнем сезоне Кирилл провел за уфимский клуб 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка. Напомним, что за океаном Капризов был задрафтован в 2015 году "Миннесотой" под общим 135-м номером, а действующий контракт хоккеиста с "Салаватом Юлаевым" заканчивается в апреле 2018 года. (Отдел хоккея)
внеигры
Толку от него в цска не будет, понадобились деньги и через год никто об нем не вспомнит.
18:13
pushgun
Хоккеист хороший, настоящий игровик растет. Но, в ЦСКА если окажется все свои таланты развивать не будет. Нужно искать клуб который пытается играть в комбинационный хоккей, а не в бум бум. Там где красиво разыгрывают комбинацию и выводят на пустой угол, где хоккеисты техничны. В ЦСКА при всем к ним уважении показателем будет сколько раз бросил по воротам, сколько раз полез на пятачок, сколько раз провел силовой прием (включая грязноватые) и сколько раз за это удалили.
18:06
serjio_1704
А сейчас нам болела ЦСКА расскажут про спортивный принцип комплектования команд в СССР, и про то какими честными способами происходило комплектование команды ЦСКА.
17:55
fifa_guru
Может и в Словане кого посмотрите? от денег не откажутся
17:52
Тони Старк
Zavask тебе тогда просто ник на чудак поменять с буквой М в начале.Давай я послушаю как формировался состав цска в ссср,как нужных игроков в армию забирали,как квартирками да машинками в белокаменную заманивали,давай расскажи мне если всё иначе было.
17:51
Zavask
ХУдЕЮ Букву д из ника можно совсем убрать, добавить о спереди и поменять ю на л в конце - не сильно заумно будет ?) А что про Тарасова и Тихонова Вам известно ? Кроме пьяных бесед папки/соседа о том, что "всех забирают" ?
17:45
Весёлый©
Смотрите НХЛ. Играйте в регби.
17:36
павел 643
да уж, всех лучших собирают, куда катимся.....
17:36
Конский волос
Это удачно. Хорош
17:35
Aha
колхоз. в НХЛ делают всё, чтобы уравнять команды: и потолок зарплат, и драфт, и обмены. У нас же -два барских клуба скупают всё, что движется. ПОЗОР. Делайте 2 таблицы -"чемпионат Армейцев" и "все остальные"
17:35
ShvartsGlass
Москва не сразу строилась.... Но вот хоккейный ЦСКА всегда строится как то сразу))))))))
17:33
serjio_1704
А давайте чемпионат между двух команд проводить! Пропасть между клубами растёт! Посещаемость падает! ЦСКА и СКА - нужно больше золота! Как мы хотим лигу развивать??!!
17:27
Тони Старк
Ему в НХЛ надо ехать,а не к урфин джюсу и его армию дуболомов,в другой хоккей квартальный играть не умеет.
17:23
Я ХУдЕЮ!
Какой талантливый менеджмент ЦСКА, столько усилий прикладывают, чтобы нужного игрока получить ;). Квартальнов скоро будет как Тихонов или Тарасов в своё время. А чемпионат наш только интереснее будет, если все лучшие игроки соберутся в двух клубах. КОЛХОЗ!
17:22
KhSL
С каких это пор феодально-вассальные отношения стали называться партнерскими? Удачи, Кирилл, конечно... Но за ЦСКА не болел, не болею и уж точно не буду болеть...
17:18