18:08 | ХОККЕЙ — Юниоры

Сергей Левашев: "У погибшего мальчика было вирусное поражение всех ребер"

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Директор СДЮШОР "Витязь" Сергей Левашев прокомментировал инцидент, произошедший в подольской школе 11 февраля. В результате драки с партнером по команде после тренировки умер 14-летний нападающий команды "Витязь"-2003 Илья Солнышкин.

 
Илья СОЛНЫШКИН (слева).Вся правда о трагедии в Подольске

Трагедия произошла в раздевалке подольского дворца "Витязь" по окончании тренировки. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помочь Солнышкину не смогла. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

– Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?

– Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.

– В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…

– Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной – наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.

– Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?

– У всех хорошие отношения. И школа наша – одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей – это коллективный вид спорта.

Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов – чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.

– Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?

- Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно. (Любовь ТИШИНСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Петя

Убили парня 13 лет, а теперь оказались виноваты родители и ОРВИ! Может удары наносили родители? Это называется, как свалить с больной головы на здоровую!

19:34

анин

Ну, конечно, все хорошо, прекрасная маркиза!!!

19:34

шаман

Страна превратилась в аттракцион лжи.

19:33

SportsMan

ОРВИ и родители, больше никто не виноват, не уже ли не понятно, всё просто. От ОРВИ вообще миллионы спортсменов умирают регулярно, как и от халатных родителей все проблемы в мире...

19:27

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну вот. и это дело замнут. очередное. а родителей или запугают или купят... раися - страна возможностей.

19:09

armi

Тренеры отстранены от работы??? А родители, не сообщившие тренерам о болезни сына и разрешившие ему идти на тренировку, как ответят за его смерть???

19:09

redgy

Везде вранье..

19:06

marksan

Директор считает нас за идиотов? При чём тут ОРВИ и поражение рёбер? Новое открытие в медицине?

19:06

slipknot

Начинается, потом скажет что сам начал бить себя в грудь, типа я так хорошо играю а вы учитесь. Просто после такого первый под суд идет тренер, а второй это директор школы, это в нормальной стране, хотя в нормальных странах такого не происходит.

18:52

Mugen_Glider

Ну понятно всё, родители сами виноваты. Расходимся.

18:44

MVD1969

Опять Витязь.

18:38

Den211

Директор вообще соображает что говорит? Удары и сломанные ребра оказывается вирус вызывает?? Если так то у этого вируса есть имя, фамилия и должна быть еще и статья из сборника болезней. Уголовный кодекс называется.

18:32

МаратХ

С разбега били в солнечное сплетение.... А доктор врет ОРВИ

18:23

МаратХ

Лайфу стали известны подробности трагического инцидента, случившегося в подмосковной детско-юношеской школе "Витязь". 14-летний воспитанник хоккейной школы "Витязь" скончался после драки в раздевалке с партнёром по команде Трагедия произошла 11 февраля сразу после тренировки. 14-летнего Илью С. перевели в первое звено, что и вызвало недовольство его товарищей по команде. — Илья был трудолюбивым парнем, — рассказал Лайфу друг семьи умершего мальчика. — Он всегда выполнял всё, что говорит тренер Вячеслав Курочкин. Ребята же считали, что он выслуживается перед наставником. Но ведь для любого игрока слово тренера — закон. Как раз в день гибели его перевели в первое звено, а другого убрали. В раздевалке обиженные мальчишки его подождали... Станислав Я. первым начал драться. Они упали на пол... Затем подбежал Иван Ч. Именно вот этот парень был на два года старше. Он параллельно с хоккеем занимается боксом. Знает, как драться. Иван два раза ударил ногой Илью в солнечное сплетение. Один раз с разбега... Насколько мне известно, по предварительной версии, у Ильи сломано ребро и разрыв лёгкого. Разница в два года в таком возрасте существенна. По версии школы "Витязь" и тренера Курочкина, который не выходит на связь, мальчику стало плохо после тренировки, он упал и ударился о скамейку, после чего получил травму головы.

18:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ