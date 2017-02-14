Сергей Левашев: "У погибшего мальчика было вирусное поражение всех ребер"

Директор СДЮШОР "Витязь" Сергей Левашев прокомментировал инцидент, произошедший в подольской школе 11 февраля. В результате драки с партнером по команде после тренировки умер 14-летний нападающий команды "Витязь"-2003 Илья Солнышкин.

Трагедия произошла в раздевалке подольского дворца "Витязь" по окончании тренировки. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помочь Солнышкину не смогла. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

– Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?

– Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.

– В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…

– Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной – наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.

– Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?

– У всех хорошие отношения. И школа наша – одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей – это коллективный вид спорта.

Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов – чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.

– Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?

- Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно. (Любовь ТИШИНСКАЯ)