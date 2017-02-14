Сергей Левашев: "У погибшего мальчика было вирусное поражение всех ребер"

Директор СДЮШОР "Витязь" Сергей Левашев прокомментировал инцидент, произошедший в подольской школе 11 февраля. В результате драки с партнером по команде после тренировки умер 14-летний нападающий команды "Витязь"-2003 Илья Солнышкин.
Трагедия произошла в раздевалке подольского дворца "Витязь" по окончании тренировки. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помочь Солнышкину не смогла. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.
– Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?
– Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.
– В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…
– Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной – наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.
– Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?
– У всех хорошие отношения. И школа наша – одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей – это коллективный вид спорта.
Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов – чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.
– Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?
- Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно. (Любовь ТИШИНСКАЯ)
Петя
Убили парня 13 лет, а теперь оказались виноваты родители и ОРВИ! Может удары наносили родители? Это называется, как свалить с больной головы на здоровую!
19:34
анин
Ну, конечно, все хорошо, прекрасная маркиза!!!
19:34
шаман
Страна превратилась в аттракцион лжи.
19:33
SportsMan
ОРВИ и родители, больше никто не виноват, не уже ли не понятно, всё просто. От ОРВИ вообще миллионы спортсменов умирают регулярно, как и от халатных родителей все проблемы в мире...
19:27
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну вот. и это дело замнут. очередное. а родителей или запугают или купят... раися - страна возможностей.
19:09
armi
Тренеры отстранены от работы??? А родители, не сообщившие тренерам о болезни сына и разрешившие ему идти на тренировку, как ответят за его смерть???
19:09
redgy
Везде вранье..
19:06
marksan
Директор считает нас за идиотов? При чём тут ОРВИ и поражение рёбер? Новое открытие в медицине?
19:06
slipknot
Начинается, потом скажет что сам начал бить себя в грудь, типа я так хорошо играю а вы учитесь. Просто после такого первый под суд идет тренер, а второй это директор школы, это в нормальной стране, хотя в нормальных странах такого не происходит.
18:52
Mugen_Glider
Ну понятно всё, родители сами виноваты. Расходимся.
18:44
MVD1969
Опять Витязь.
18:38
Den211
Директор вообще соображает что говорит? Удары и сломанные ребра оказывается вирус вызывает?? Если так то у этого вируса есть имя, фамилия и должна быть еще и статья из сборника болезней. Уголовный кодекс называется.
18:32
МаратХ
С разбега били в солнечное сплетение.... А доктор врет ОРВИ
18:23
МаратХ
Лайфу стали известны подробности трагического инцидента, случившегося в подмосковной детско-юношеской школе "Витязь". 14-летний воспитанник хоккейной школы "Витязь" скончался после драки в раздевалке с партнёром по команде Трагедия произошла 11 февраля сразу после тренировки. 14-летнего Илью С. перевели в первое звено, что и вызвало недовольство его товарищей по команде. — Илья был трудолюбивым парнем, — рассказал Лайфу друг семьи умершего мальчика. — Он всегда выполнял всё, что говорит тренер Вячеслав Курочкин. Ребята же считали, что он выслуживается перед наставником. Но ведь для любого игрока слово тренера — закон. Как раз в день гибели его перевели в первое звено, а другого убрали. В раздевалке обиженные мальчишки его подождали... Станислав Я. первым начал драться. Они упали на пол... Затем подбежал Иван Ч. Именно вот этот парень был на два года старше. Он параллельно с хоккеем занимается боксом. Знает, как драться. Иван два раза ударил ногой Илью в солнечное сплетение. Один раз с разбега... Насколько мне известно, по предварительной версии, у Ильи сломано ребро и разрыв лёгкого. Разница в два года в таком возрасте существенна. По версии школы "Витязь" и тренера Курочкина, который не выходит на связь, мальчику стало плохо после тренировки, он упал и ударился о скамейку, после чего получил травму головы.
18:22