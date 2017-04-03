Каземиру: "Лопетеги приглашал меня играть за сборную Испании, но я горд быть бразильцем"

Полузащитник "Реала" Каземиру признался, что главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги звал его выступать за испанскую команду. 25-летний игрок первый официальный матч за сборную Бразилии провел в мае прошлого года.

– В одной из наших бесед с Лопетеги после моего возвращения в "Реал", он в шутку спросил меня, не хочу ли я стать испанцем, но я очень горд быть бразильцем, – цитирует Globo Esporte Каземиру. – Сходство с Макелеле? Может быть оно и есть, но небольшое, потому что рядом со мной есть такие игроки, как Кроос и Модрич, два игрока, у которых почти такие же качества, какие были у Зидана. Тренироваться под руководством Зидана было поначалу немного непривычно, так как он является мои кумиром, я рос, наблюдая, как он играет. Это же Зидан! Теперь его уважают как тренера. Все должны уважать его – он навсегда останется в истории футбола.