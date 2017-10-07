"Енисей" Аленичева выиграл у "Химок", продлив беспроигрышную серию

"Енисей" выиграл у "Химок" в матче 17-го тура первенства ФНЛ. Команда Дмитрия Аленичева продлила беспроигрышную серию до 12 встреч. "Енисей" лидирует в турнирной таблице, а "Химки" идут на 12-й строчке.

В другой сегодняшней встрече "Сибирь" на своем поле потерпела поражение от "Авангарда". Сибирская команда занимает 9-е место в таблице, а курский коллектив - 11-е.

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ФНЛ

17-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Авангард" (Курск) - 0:2 (0:2)

Голы: Коробов, 35 - с пенальти (0:1). Митасов, 43 (0:2).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко (Гладышев, 46), Плопа, Цховребов, Магаль, Андреев (Беляев, 54), Чеботару, Дегтярев (В.Азаров, 75), Галыш (Полюткин, 38), Житнев.

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Войнов, Логунов, Митасов (И.Кубышкин, 88), Альшин (Д.Синяев, 74), Нетфуллин, Коробов (И.Подоляк, 86), Болов, Федчук (А.Гурфов, 63).

Предупреждения: Макаренко, 58. Беляев, 58. Коробов, 66. Цховребов, 82.

Удаление: Плопа (С), 35.

Судья: Чистяков (Азов).

Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Енисей" (Красноярск) - "Химки" - 4:1 (1:1)

Голы: Кутьин, 43 (1:0). Тюнин, 45+1 (1:1). Козлов, 52 (2:1). Чичерин, 56 (3:1). Рожков, 79 (4:1).

"Енисей": Филиппов, Рожков (Комков, 81), Васильев, Чичерин, Семакин, Фатуллаев, Иванов, Сердеров (Харитонов, 73), Камеш, Кутьин (Исаев, 65), Козлов.

"Химки": Исупов, Шумских, Малания, Лапин (Кузьмичев, 67), Заика, Лисинков, Тюнин, Яковлев (Пичугин, 84), Батов, Мостовой (Петрусев, 56), Радченко (Титов, 76).

Предупреждения: Яковлев, 19. Чичерин, 59. Камеш, 60. Лисинков, 67. Радченко, 73. Кузьмичев, 74.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".