"Зенит" ответил отказом на предложение о смене названия

"Зенит" на своей странице в твиттере отреагировал на слухи о том, что российское подразделение сети "Бургер Кинг" предложило клубу за единовременную выплату в размере 500 миллионов рублей сменить название на "Зенит-Бургер Кинг". Судя по выложенной реакции питерцев, клуб не согласился с предложением сети быстрого питания.