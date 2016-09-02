19:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" ответил отказом на предложение о смене названия

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"Зенит" на своей странице в твиттере отреагировал на слухи о том, что российское подразделение сети "Бургер Кинг" предложило клубу за единовременную выплату в размере 500 миллионов рублей сменить название на "Зенит-Бургер Кинг". Судя по выложенной реакции питерцев, клуб не согласился с предложением сети быстрого питания.

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КОММЕНТАРИИ (56)
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Митяй Антибомж

ПФК ГВК

21:49

semenovd

Оригинальный способ пиара от бургеров... Придумать статью, что предлагали, и цитируемость сразу возросла. Браво.

21:34

Крюков Сергей

Эх, зря отказались. Такой шанец был встать на уровень с Реалом.

21:25

Производственник

Гаттузо зол! Свиньям в самый раз будет. Спам-бургер свинк. 21:12 ===================================================================================== Вот-вот и форму цветов бекона красную с белыми прожилками и вместо звездочек 5 копченых пятачков

21:25

Адекватный Зритель_

Спартак - Евротухляк. И звучно, и складно, а в XXI веке - ещё и актуально. Да и на музыку Трубача прекрасно ляжет.

21:25

yelick

при чём тут зенит? надо было к Пищевику подкатить. Спартак-Бургер-Кинг - вполне себе ничего. Украшение любого забора.

21:15

Митяй Антибомж

Эдька, пролоббируй там у себя, чтобы вас в ФК Конское Днище переименовали )) Звучит ))

21:13

Гаттузо зол!

Свиньям в самый раз будет. Спам-бургер свинк.

21:12

SA4

*Вильямс

21:10

SA4

Ну и что? Видьямс Мартини Рэйсинг никого не удивляет

21:09

Адекватный Зритель_

П_о_в_а_р----- А "Симпсоны" - это тебе не мультики? Или - "Лошарики"?

21:09

Владимир959

Невские крылышки. Куры,куры,куры победят.

21:07

DMaster

Росгострах-Чемпионата хватит.

21:06

П_о_в_а_р

Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р----- Спартак - в Туле с крыши бряк. -------------------------- Это мультик, а Дисней инвестирует только в бейсбол.

21:06

Адекватный Зритель_

Подумаешь, бутерброд. Некоторые Великие Клубы "Гербалайф" на задней поверхности бедра таскали, и ничего.

21:05

Адекватный Зритель_

Это - прозвище. На самом деле было малёха по другому.

21:02

Петя

Надо газпром-бургер-кинг-зенит вот это будет правильно!

21:02

Адекватный Зритель_

Спартак - Победитель Ларнак, имхо.

21:01

Адекватный Зритель_

П_о_в_а_р----- Спартак - в Туле с крыши бряк.

21:00

Митяй Антибомж

Терек-Хавчик

20:56

Митяй Антибомж

Ростов-Пиво-СРаками

20:55

Pleafant

Это,наверное,прикол,потому,что только что Зенит отказался от 21 млн. евро за Витселя не для того,что бы позориться на весь мир за подачку в 6-7 лямов,сопоставимую с зарплатами ТОП менедмента Газпрома.

20:53

bvb1987

хахаха а зря,звучало бы как угарно)))))))))

20:53

Митяй Антибомж

Динамо-Вытрезвитель

20:52

Митяй Антибомж

Анжи-Жи-есть

20:52

П_о_в_а_р

*в комплекте

20:52

jаhlexx

Странно, зеня ведь уже продавался за копейки. Помню контракт с Симпсонами подписывали. Барт плюшевый на стадионе бегал

20:51

П_о_в_а_р

Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р------- Чё так? -------------------------- Для Зенита и ЦСКА только комплекте, ибо богатеи. В противном случае будет Спартак-Бургер и Арсенал-Кинг Тула.

20:51

Супершвайни

Зенит - разливочная, конюшню - просто конюшня=)))

20:51

Flamenco

НИ-ФИ-ГА СЕ)) "ЗЕНИТ ГАМБУРГЕР" КРУТО))

20:51

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Материалы других СМИ