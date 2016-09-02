"Зенит" ответил отказом на предложение о смене названия

"Зенит" на своей странице в твиттере отреагировал на слухи о том, что российское подразделение сети "Бургер Кинг" предложило клубу за единовременную выплату в размере 500 миллионов рублей сменить название на "Зенит-Бургер Кинг". Судя по выложенной реакции питерцев, клуб не согласился с предложением сети быстрого питания.
Who's the king?! pic.twitter.com/DMI9rKoHxz– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 сентября 2016 г.
Митяй Антибомж
ПФК ГВК
21:49
semenovd
Оригинальный способ пиара от бургеров... Придумать статью, что предлагали, и цитируемость сразу возросла. Браво.
21:34
Крюков Сергей
Эх, зря отказались. Такой шанец был встать на уровень с Реалом.
21:25
Производственник
Гаттузо зол! Свиньям в самый раз будет. Спам-бургер свинк. 21:12 ===================================================================================== Вот-вот и форму цветов бекона красную с белыми прожилками и вместо звездочек 5 копченых пятачков
21:25
Адекватный Зритель_
Спартак - Евротухляк. И звучно, и складно, а в XXI веке - ещё и актуально. Да и на музыку Трубача прекрасно ляжет.
21:25
yelick
при чём тут зенит? надо было к Пищевику подкатить. Спартак-Бургер-Кинг - вполне себе ничего. Украшение любого забора.
21:15
Митяй Антибомж
Эдька, пролоббируй там у себя, чтобы вас в ФК Конское Днище переименовали )) Звучит ))
21:13
Гаттузо зол!
Свиньям в самый раз будет. Спам-бургер свинк.
21:12
SA4
*Вильямс
21:10
SA4
Ну и что? Видьямс Мартини Рэйсинг никого не удивляет
21:09
Адекватный Зритель_
П_о_в_а_р----- А "Симпсоны" - это тебе не мультики? Или - "Лошарики"?
21:09
Владимир959
Невские крылышки. Куры,куры,куры победят.
21:07
DMaster
Росгострах-Чемпионата хватит.
21:06
П_о_в_а_р
Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р----- Спартак - в Туле с крыши бряк. -------------------------- Это мультик, а Дисней инвестирует только в бейсбол.
21:06
Адекватный Зритель_
Подумаешь, бутерброд. Некоторые Великие Клубы "Гербалайф" на задней поверхности бедра таскали, и ничего.
21:05
Адекватный Зритель_
Это - прозвище. На самом деле было малёха по другому.
21:02
Петя
Надо газпром-бургер-кинг-зенит вот это будет правильно!
21:02
Адекватный Зритель_
Спартак - Победитель Ларнак, имхо.
21:01
Адекватный Зритель_
П_о_в_а_р----- Спартак - в Туле с крыши бряк.
21:00
Митяй Антибомж
Терек-Хавчик
20:56
Митяй Антибомж
Ростов-Пиво-СРаками
20:55
Pleafant
Это,наверное,прикол,потому,что только что Зенит отказался от 21 млн. евро за Витселя не для того,что бы позориться на весь мир за подачку в 6-7 лямов,сопоставимую с зарплатами ТОП менедмента Газпрома.
20:53
bvb1987
хахаха а зря,звучало бы как угарно)))))))))
20:53
Митяй Антибомж
Динамо-Вытрезвитель
20:52
Митяй Антибомж
Анжи-Жи-есть
20:52
П_о_в_а_р
*в комплекте
20:52
jаhlexx
Странно, зеня ведь уже продавался за копейки. Помню контракт с Симпсонами подписывали. Барт плюшевый на стадионе бегал
20:51
П_о_в_а_р
Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р------- Чё так? -------------------------- Для Зенита и ЦСКА только комплекте, ибо богатеи. В противном случае будет Спартак-Бургер и Арсенал-Кинг Тула.
20:51
Супершвайни
Зенит - разливочная, конюшню - просто конюшня=)))
20:51
Flamenco
НИ-ФИ-ГА СЕ)) "ЗЕНИТ ГАМБУРГЕР" КРУТО))
20:51