Выдачу паспортов болельщиков протестируют на матчах "Рубина" с "Уфой" и ЦСКА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на "Казань Арене" планируется на матчах "Рубина" с "Уфой" и ЦСКА. Матч 27-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "Уфой" состоится 6 мая. С ЦСКА казанский клуб сыграет во встрече 29-го тура 17 мая.

– У нас будут два тестовых матча в мае: "Рубин" – "Уфа" и "Рубин" – ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на "Казань Арене". Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций, – цитирует ТАСС Леонова. – Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.

Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть.

Это регулярный матч и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя какую-то часть зрителей и им сделаем паспорт болельщика, чтобы можно было проверить систему контроля доступа, как это все работает.