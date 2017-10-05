Виталий Мутко: "Система ВАР не будет тестироваться в чемпионате России до зимней паузы"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что система ВАР (видеопомощи арбитрам) не будет проходить тестирование в чемпионате России до зимнего перерыва в турнире. Он также выразил уверенность, что в ближайшие годы эта система будет внедряться повсеместно.

Напомним, вчера правление РФПЛ единогласно одобрило реализацию системы ВАР.

– Тестирование системы видеоповторов не произойдет до зимней паузы в чемпионате России, потому что это непростая тема, – приводит ТАСС слова Мутко. - Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно, в судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу.

Напомним, система ВАР была использована на Кубке конфедераций-2017, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии и Голландии.

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