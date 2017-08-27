Валерий Оганесян: "ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" отказались от Мхитаряна"

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян отметил, что предлагал услуги полузащитника Генриха Мхитаряна российским командам. По его словам, ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" отказались от армянина, а сам игрок не захотел переходить в "Анжи".

- Первый раз я увидел Мхитаряна в чемпионате Армении, когда ему было 18 лет, - приводит "ЛетМиСпик" слова Оганесяна. - Предложил его Гинеру, а тот направил к Бабаеву. Я говорил, что Мхитарян будет сильнее Дзагоева. Услышал ответ: "Вряд ли". Тогда я пошел в другие команды, но и там мне отказали. Это были "Спартак" и "Локомотив".

Позже Мхитарян мог оказаться в звездном "Анжи". Мне, как агенту, предложили такую сумму, что у меня мгновенно начала подниматься температура. Самому Генриху предлагали 5 миллионов подъемных, 6 миллионов в год. 25 давали "Шахтеру", 15 – академии футбола Армении за то, что воспитали. Мне предложили 4 миллиона евро, хотя к тому моменту я ещё даже рот не открыл. Просто за то, что я там присутствовал. За то, чтобы сказал: "Генрих, пошли в "Анжи". Я его всеми способами упрашивал и сделал все, что можно, но Генрих сказал, что хочет в Европу.