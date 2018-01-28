Валерий Масалитин: "Надеюсь, что Муса проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил надежду, что форвард "Лестера" Ахмед Муса, который может на правах аренды вернуться в армейский клуб, не растерял свои игровые качества. Он надеется, что нигериец поможет красно-синим в борьбе за чемпионство.

– Как вы смотрите на возможное возвращение Мусы в ЦСКА?

– Здесь палка о двух концах. Когда Муса уходил – он находился в хорошей форме, был помощником для армейцев, а сейчас неизвестно, в каких он кондициях. У него долго не было игровой практики. Муса не склонен к набору веса, поэтому, возможно, он быстро наберет форму и поможет команде.

– Ему нужно будет время на адаптацию, учитывая, что он уже выступал в ЦСКА?

– В принципе все игроки остались, поэтому потребуется мало времени.

– Армейцы возьмут Мусу в аренду без права выкупа. Это важно? Или главное сейчас просто заполучить нападающего?

– Мы знаем, что армейцы испытывают финансовые трудности, поэтому они ищут таких футболистов, которые могли бы помочь в борьбе за чемпионство и в еврокубках. Это трансферная политика. Хотя я думаю, что нужно приглашать несколько человек.

– С оптимизмом смотрите на возвращение Мусы?

– Хотелось бы, конечно, быть оптимистом, потому что у ЦСКА впереди большие проблемы. Нужно менять трансфеную политику, чтобы в команде находились легионеры, которые действительно будут помогать, а не полировать скамейку. Что касается Мусы, все зависит от его формы. Все помнят возвращение Вагнера Лав, Думбия. Если первый был помощником для клуба, то Думбия вернулся уже не тот. Будем надеяться, что Муса не растерял то, что имел, тем более, что на носу чемпионат мира. Ему нужно набирать форму, попадать в сборную, поэтому надеюсь, он проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)