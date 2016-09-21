В Екатеринбурге задержан футбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу

Представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила о том, что правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" – СКА (3:2 Б). Она добавила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Ему грозит до 15 суток административного ареста. Материал передан в подразделение СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту нападения на представителя власти.

– Мужчина был задержан сначала персоналом КРЦ "Уралец" и передан сотрудникам полиции, так как находился в неадекватном состоянии и дебоширил, – цитирует РИА "Новости" Пелевину. – При оформлении административного материала впал в агрессию от того, что матч начался, а его там нет, и напал на сотрудника подразделения по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга. Прокусил ему штаны и укусил за ногу.

Отметим, что, по данным полиции, мужчина является арбитром Российского футбольного департамента судейства.