Умяров и Глушенков поедут на первый сбор с основой "Спартака"

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" принял решение включить двух полузащитников, перешедших из "Чертанова", – Наиля Умарова и Максима Глушенкова, в состав первой команды красно-белых, которая проведет первый зимний сбор в ОАЭ с 9 по 16 января.

Завтра оба новичка должны пройти медосмотр вместе с футболистами основы, а на следующий день вылететь в Дубай. Сегодня Умяров и Глушенков побывали в манеже своей бывшей команды, где наблюдали за матчем спартаковцев 2009 года рождения на традиционном турнире Колыванова.

Долгосрочные контракты игроков вступили в силу 1 января. В первенстве Олимп-ФНЛ-2018/19 Глушенков провел за чертановцев 21 матч, забив 11 мячей, Умяров выходил на поле 20 раз, на его счету 2 гола. (Дмитрий Сомов)