СМИ: Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА

Олег Дулуб станет новым главным тренером БАТЭ, утверждает телеканал "Беларусь 5". Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Нынешний наставник команды Александр Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА и станет ассистентом Виктора Гончаренко.
Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
Теперь уже бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович продолжит карьеру ассистентом Виктора Гончаренко в @pfc_cska. pic.twitter.com/5ojikcGdyR– Беларусь 5 (@Belarus5tv) 5 января 2018 г.
spetrov
Slim Taller, Е.Л., по мнению многих наших, спустя некоторое время после своего прихода начал давать интервью из разряда "сказать много, при этом не сказав ничего". Сделай некоторую скидку на эту его черту.
18:05
Старик Хотабыч
Правильно, усиление тренеров, не нападения. Гончаренко сам выйдет цетромжопынападения коней. Браво!!!!!!!!!!
17:48
Slim Taller
Главный тренер очень даже компетентен.Но,если верить словам Гинера,что в финансовом плане всё хорошо,возникает вопрос в компетентности самого Гинера.
17:48
spetrov
...Вряд ли в отсутствии компетентных тренеров наша главная на сегодняшний день проблема.
17:29
spetrov
Slim Taller, конечно, посмотрим. С другой стороны, и ожиданий-то никаких от него нет. Были Овчинников и Онопко, будет еще и Ермакович.
17:28
Slim Taller
И Капский,начальник БАТЭ, божится,что с Дулубом никакого контакта не было.
17:23
Slim Taller
spetrov,возможно вы и правы.Если Гончаренко считает нужным взять его в помощники,то ему виднее.Но мне,если честно,верится с трудом в его профпригодность.Будем посмотреть.
17:21
spetrov
Slim Taller, он может быть не самым большим главным тренером, но хорошим помощником. Вот такой вот дуализм, однако.
16:33
spetrov
Почему СЭ молчит о том, что мы отдаем в Зенит Дзагоева и Вернблума, а в ответ получаем Шатова и 20 млн Euro? Я считаю, это новость не хуже вчерашнего обмена Смолова на Жиркова и Дзюбу.
16:30
Slim Taller
Не важно,за что он берёт,а важно кого.А Ермакович очень слабый тренер.
16:22
бомж на кляче от версачи
Гаттузо Крут!!!!!!#! Наоборот. Берет из расчета того, что тот привезет с собой картохи , морковки и сена. ___________________Так, сено для Гинера дороже доллара! Будет сено, и братья с Игоряном будут сыты))))))))))))))))))))))))))))))))
16:13
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Наоборот. Берет из расчета того, что тот привезет с собой картохи , морковки и сена.
15:29
баламошка
Гинер стал нанимать людей за картошку.
15:24