СМИ: Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА

Олег Дулуб станет новым главным тренером БАТЭ, утверждает телеканал "Беларусь 5". Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Нынешний наставник команды Александр Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА и станет ассистентом Виктора Гончаренко​.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.