Штоффельсхаус объявил об уходе с поста спортивного директора "Локомотива"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе из клуба. В своем Инстаграме он попрощался с командой и объяснил причины своего решения.
- Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!
Ранее по информации "СЭ" стало известно о том, что генеральный директор "Локо" Илья Геркус, а также его заместитель Федор Луннов и руководитель отдела кадров Мария Грачева покинул клуб. Об этом может быть объявлено после совета директоров, который состоится в пятницу, 28 декабря.
Dear friends, after two wonderful years in Moscow, I decided it was time for something new in my life - that's why I give up my position as the Sporting Director of Lokomotiv Moscow. But not without saying thank you. Thank you for a time that will remain in my memory forever. Celebrating the cup victory and the long-awaited third championship with this club - that was something very special. And one thing is clear: I‘m leaving as the Sporting Director, but I will stay as a supporter of this magnificent club. Thanks for everything and see you soon! Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи! #локомотив #fclokomotiv #рпл #тольколоко #самыйлучшийколлектив
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