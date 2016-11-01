Шамиль Газизов: "Повторы помогут исправить ошибки судей на месте"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, данное предложение является очень интересным.

- Эта идея интересна. Важно, сколько времени будут занимать просмотры повторов со спорными моментами, - сказал Газизов.

- Кто должен запрашивать повторы - команды или судья?

- Команды. А сколько раз за матч прибегать к просмотрам, нужно обсуждать.

- Это повысит качество судейства?

- Вопрос не в квалификации арбитров и не в отсутствии доверия к ним. Скорости в футболе выросли, все судьи ошибаются во всех чемпионатах. Явной предвзятости с их стороны нет. Повторы помогут снизить количество скандалов - ошибку можно исправить на месте, и тогда не будет вопросов по красным карточкам, голам из офсайдов. (Сергей АСТАХОВ)