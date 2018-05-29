Сергей Веденеев: "Авторитет Семака? Авторитет не берется с неба"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал новость о назначении Сергея Семака на пост главного тренера сине-бело-голубых. Он подчеркнул, что новому тренеру еще только предстоит заработать авторитет в команде.

-Что думаете о назначении Семака?

-Ничего не думаю. Назначили тренера. Здесь надо смотреть на результаты.

-Семак - оптимальная кандидатура для команды на сегодня?

-Как тренера знаю его плохо и не имею понятия о его сильных и слабых сторонах. Также пока нет уверенности, что он будет обладать авторитетом среди иностранцев. Будет видно, когда он отработает год в команде.

-Но, наверное, для российских игроков "Зенита" Семак обладает достаточным авторитетом...

-Считаю, что авторитет не берется с неба. Он зарабатывается. (Артем РЯБОВОЛ)

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