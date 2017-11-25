Сергей Семак: "Должны сделать все, что можем на данный момент"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ахмата" посетовал на отсутствие полузащитника Ондржея Ванека.

– Ванек получил повреждение и выбыл до конца сезона. Достаточно серьезная травма. Очень жалко, – отметил Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – Он набрал хорошую форму. Остальные все в строю. Готовились. Легких матчей не бывает. Работаем. Должны сделать все, что можем на данный момент.

В первом матче с "Ахматом" была равная игра. Однако мы смогли победить. Хотя были матчи, когда при равной игре проигрывали. Это футбол. Ближе к финишу матчи, в которых везет и не везет, приходят к балансу, и команда занимает то место, которое заслуживает.