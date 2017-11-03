18:06 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Удивило распределение команд после первого круга РФПЛ"


Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что не многие специалисты могли допустить лидерство "Локомотива" по итогам первого круга чемпионата России, информирует RT. Прядкин подчеркнул, что вклад в успехи железнодорожников президента клуба Ильи Геркуса сложно переоценить.

– Завершился первый круг чемпионата России по футболу. Подведите промежуточный итог сезона.

– Конечно, удивило распределение команд в турнирной таблице, да и сама игра, которую демонстрируют российские клубы. Вспомните ключевой матч 15-го тура: мало кто ожидал, что "Локомотив" будет так уверенно смотреться против "Зенита" на выезде, а ведь сколько было разговоров о несбалансированности команды, специалисты конечно признавали потенциал железнодорожников, но что они так уверенно пойдут по чемпионату, не ожидал никто.

– Многие не верили в Юрия Семина, называли его тренером старой формации. На ваш взгляд, показавший такие результаты наставник может быть примером для подражания коллег?

– Думаю, молодые ребята, только начинающие свою тренерскую карьеру, действительно могут равняться на таких зубров как Юрий Павлович. Фундамент подготовки к сезону закладывал он, следовательно, и его методики остались актуальными.

– Помимо приличных результатов "Локомотив" изменился и снаружи: преобразился стадион, ведется активная работа с болельщиками. Как вы расцениваете работу президента клуба Ильи Геркуса на своем посту?

– Разумеется, его вклад в нынешний успех клуба сложно переоценить. Я хорошо знаю Илью, он работал В РФПЛ советником по развитию. Могу сказать одно: он креативный управленец, умеющий все свои идеи преобразовывать в дела. В клубе проводится хорошая работа по привлечению болельщиков и привитию им правильного восприятия футбола.

Опрос

"Локомотив" - главный фаворит чемпионата России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/446015-pryadkin-rfpl-videopovtory

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий