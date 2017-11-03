Сергей Прядкин: "Начнем внедрение системы видеоповторов в РФПЛ весной 2018 года"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что на ближайших исполкомах будут четко определены эпизоды игры, когда можно будет обратится к системе ВАР в матчах чемпионата России, информирует RT. При этом Прядкин подчеркнул, что введение этой системы раньше второй части чемпионата этого точно не произойдет.

– Реформы ждут не только Кубок России, но и чемпионат страны. Решение о внедрении системы видеоповторов уже принято. Когда болельщикам ждать первого матча с использованием новой системы?

– Это очень сложный процесс. Мы не можем нарушить существующую в мировом футболе вертикаль власти. В первую очередь необходимо согласовать вопрос с ФИФА и УЕФА, далее необходимо внести изменения в регламент проведения игры. Мы уже начали эту работу, но необходимо запастись терпением, раньше второй части чемпионата этого точно не произойдет.

– То есть, на декабрьской встрече "Краснодара" с "Ахматом" видеоповторы, как сообщалось ранее, использованы не будут?

– Ни в коем случае, со всей ответственностью заявляю от этом. Нам нужно подготовить советующих специалистов, обучить судей.

– Это удовольствие не из дешевых. Кто будет оплачивать установку?

– Вообще судейство находится под патронажем РФС, но учитывая тот факт, что за развитие профессионального футбола в стране мы отвечаем вместе, будем действовать сообща. К тому же, многие клубы сами изъявили желание по установке системы их готовы поддержать и действующие спонсоры.

– Но как быть командам, которые и без внедрения дорогой системы видеоповторов сталкиваются с финансовыми затруднениями?

– Конечно, мы должны оборудовать все стадионы. В данный момент есть два варианта: брать оборудование в аренду или покупать и устанавливать за свой счет. Все вопросы еще на стадии проработки, окончательного решения не принято, на ближайших исполкомах РФС определимся окончательно. Клубам, которые будут остро нуждаться, найдем способ помочь.

– Нет опасений, что система видеофиксации спровоцирует новую волну недовольства и обсуждений? Ведь не во всех странах, где ВАР уже активно используется процесс проходит безукоризненно, к примеру, в итальянской серии А все жалуются на постоянные остановки матча.

– На ближайших исполкомах четко определим эпизоды игры, когда можно будет обратится к системе повторов и их точно не будет десять, речь идет о трех-четырех причинах. Это может быть красная карточка, гол или удаление, положение вне игры. В противном случае действительно начнется полная неразбериха.