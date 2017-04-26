Сергей Кирьяков: "Турнирная ситуация давит на меня и на футболистов"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку и своих игроков за самоотдачу в тяжелой игре. Он добавил, что его команда временами показывала неплохой футбол.

– Хочу начать со слов благодарности болельщикам, которые сегодня пришли на стадион, которые все сделали для того, чтобы команда проявила морально-волевые качества, вывесили баннеры красивые… Спасибо им огромное! Да, мы в непростой ситуации. Но команда бьется, команда выкладывается. Не все получается. Вы видели, что сегодня первые 10 минут ребята были несколько скованы. Понятно, что ситуация давит на всех. На меня, на них самих. Поэтому иногда бывает тяжело добывать те резервы, которые есть у ребят. Сегодня они молодцы, я их поблагодарил. В этой непростой ситуации сегодня выложились все на 100% и даже больше.

Я думаю, по игре нет смысла говорить, потому что вытянули игру на жилах, хотя при этом показывали эпизодами неплохой футбол. Особенно во втором тайме, когда пытались держать мяч, заставляли "Крылья" бегать без мяча. Самарцы в концовке перешли на навал, били вперед, пытались с помощью двух высокорослых форвардов навязать борьбу, организовать давление, чтобы перевести мяч в штрафную площадь и там "на удачу" забить гол. У нас хорошо сработала подстраховка, что мы нарабатывали на тренировках, говорили, что соперник так играет. Плюс важен был подбор перед зоной защитников. И Бурчану неплохо справлялся, и Бурмистров, и Думбья. Все сегодня молодцы, хочу отметить всю команду. Шевченко впереди бился, и Расич, который вышел на замену, и Максимов, который, говорят, забил чистый гол после хорошей комбинации, хотя его и не засчитали. И все защитники молодцы, и Габулов, который руководил. Спасибо всем, всех с победой! (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Крылья Советов"