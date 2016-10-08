12:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Для тех, кто чтит кубанские традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы"

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба объяснил, почему выступает против лузганья семечек на арене. По словам функционера, на арене нужно футбол смотреть, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Почему все так привязались к семечкам? Вы сюда не семечки щелкать приходите, а футбол смотреть, – сказал Галицкий. – Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать. Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы.

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