Руслан Киселев: "Допускаю, что в январе все игроки "Томи" разбегутся…"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал появившуюся информацию о том, что с 1 января игроки главной команды станут свободными агентами. В частности, один из руководителей клуба не исключил, что лидеры команды покинут клуб уже зимой.
– Официальных бумаг в клуб не приходило, – сказал Киселев. – Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.
– Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?
– Я этого не исключаю…
– То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?
– Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.
– Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский "Арсенал"?
– Мы не можем возражать против такого перехода…
– Кто-то еще точно сказал, что уйдет?
– Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.
– Хоть кто-то останется?
– Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.
– Есть подвижки с выплатой долгов?
– Пока нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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