14:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "Допускаю, что в январе все игроки "Томи" разбегутся…"

Капитан "Томи" Кирилл КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ
Капитан "Томи" Кирилл КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ
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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал появившуюся информацию о том, что с 1 января игроки главной команды станут свободными агентами. В частности, один из руководителей клуба не исключил, что лидеры команды покинут клуб уже зимой.

 
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– Официальных бумаг в клуб не приходило, – сказал Киселев. – Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.

– Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?

– Я этого не исключаю…

– То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?

– Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.

– Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский "Арсенал"?

– Мы не можем возражать против такого перехода…

– Кто-то еще точно сказал, что уйдет?

– Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.

– Хоть кто-то останется?

– Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.

– Есть подвижки с выплатой долгов?

– Пока нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Константин Срулевич Наумов

А наши футбольные деятели ещё ратовали за увеличение количества команд в РФПЛ.

15:52

Alex.S

О руководстве томского клуба лучше всего говорит недостроенная центральная трибуна на стадионе.

15:07

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