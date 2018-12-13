Роман Бабаев: "Трансферная стоимость игроков ЦСКА увеличилась вдвое по сравнению с началом сезона"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не боится, что главный тренер команды Виктор Гончаренко​ зимой покинет клуб.

– Уже завтра европейские клубы завалят ЦСКА предложениями по форварду Федору Чалову, который провел фантастический матч?

– Безусловно, Федя прибавляет. Как и все наши футболисты. Я недавно прочитал, что мы единственная команда, совокупная трансферная стоимость игроков которой увеличилась примерно в два раза по сравнению с началом сезона. Это тоже о многом говорит. Но мы особенно радуемся за Федора, ведь он наш воспитанник. Видно, что Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал!

– А сразу после игры скауты "Реала" случайно не подходили к вам по его поводу?

– (Смеется.) Нет, до этого пока не дошло. Хотя шутили, что, может быть, даже в перерыве селекционеры мадридцев общались по поводу Феди или Родригу Бекао, делали предложения.

– Нет опасения, что зимой европейские клубы уведут у вас Гончаренко?

– Зная Виктора Михайловича, сильно сомневаюсь, что он может повернуться спиной к команде. Летом мы продлили с ним контракт, так что подобных мыслей нет. Хотя понятно, что если предложение сделает большой европейский клуб и сам тренер выразит желание уйти, наверное, это обсудим. Никто в таком случае его удерживать не будет. Но мне кажется, что Виктор Михайлович, по крупицам выстраивающий эту команду, относится к ней, как к ребенку. Останавливаться на полпути – это не про него. (Виталий Айрапетов)

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