Роберто Манчини: "Будет здорово возглавить сборную Италии"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подчеркнул, что не против однажды возглавить сборную Италии, но сейчас из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался. СМИ называют Манчини одним из главных претендентов на должность.
- Я не говорил с руководством федерации, но работа в сборной - это большая честь для меня, потому что Италия - одна из самых важных команд мира, - цитирует gianlucadimarzio.com Манчини. Если я когда-либо получу возможность тренировать сборную Италии, это будет здорово. Но сейчас об этом нет информации.
У Италии сейчас нет игроков топ-уровня, какие были когда-то. Но у нас все еще есть хорошие футболисты. Терпение и работа с молодежью - вот то, что нам нужно, если мы хотим иметь сильную сборную в будущем.
Сборная Италии лишилась главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры в конце прошлого года. Сейчас командой на правах исполняющего обязанности руководит главный тренер молодежки Луиджи Ди Бьяджо.
д-р Хряк
Опять неустойку пенсиями Бабушек покрывать. От Зинки одни убытки Народу.
18:52
Реалист!
То какого-то старого деда назначили, он все провалил, то теперь этого неуча? Итальянцы чем-то похожи по подбору гл тренера с Зенитом - цыган, потом Манчини. Кто следующий?
18:44
Артур Дент
Дайте Манчини поработать.
18:41
bvb1987
вали уже в макаронию)
18:30
sarkis1957
Неужели итальянцы настолько глупы?!!!
18:27
Vlad1992
баламошка- гной- это Тушино для РФПЛ
18:22
devoted
Тут все понятно: реально, устал человек...
18:18
goreotuma
во как заговорил то!
18:16
баламошка
Шарфик, канешна, красава)) Без палева трындит о новом месте работы уже больше месяца. Пофиг на действующий контракт) И как к такому тренеру должны относиться футболисты? Будут они слушать тренера, если знают, что он сваливает?) Сразу Чуба вспоминается. Он тявкнул про тренеришку тогда, когда было понятно, что Эмери уходит. До этого он чёй-то не правдорубствовал по этому поводу, гной)
18:02
Serenky25
Я им не завидую.
18:01
Красно Белый Питер
Днище
18:01