Роберто Манчини: "Будет здорово возглавить сборную Италии"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подчеркнул, что не против однажды возглавить сборную Италии, но сейчас из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался. СМИ называют Манчини одним из главных претендентов на должность.

- Я не говорил с руководством федерации, но работа в сборной - это большая честь для меня, потому что Италия - одна из самых важных команд мира, - цитирует gianlucadimarzio.com Манчини. Если я когда-либо получу возможность тренировать сборную Италии, это будет здорово. Но сейчас об этом нет информации.

У Италии сейчас нет игроков топ-уровня, какие были когда-то. Но у нас все еще есть хорошие футболисты. Терпение и работа с молодежью - вот то, что нам нужно, если мы хотим иметь сильную сборную в будущем.

Сборная Италии лишилась главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры в конце прошлого года. Сейчас командой на правах исполняющего обязанности руководит главный тренер молодежки Луиджи Ди Бьяджо.

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