РФС запретил "Динамо", "Крыльям", "Томи", "Амкару" и "Рубину" регистрировать новых игроков

Состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в России, сообщает официальный сайт РФС. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля.

По итогам заседания за наличие просроченной задолженности с 16 декабря 2016 года РФС запретил регистрировать новых игроков 14 клубам:

1. "Крылья Советов"

2. "Томь"

3. "Амкар"

4. "Рубин"

5. "Тосно"

6. "Динамо-Москва"

7. "Сокол"

8. "Луч-Энергия"

9. "СКА-Хабаровск"

10. "Сибирь"

11. "Кубань"

12. "Мордовия"

13. "Шинник"

14. "Балтика".