РФС запретил "Динамо", "Крыльям", "Томи", "Амкару" и "Рубину" регистрировать новых игроков

Состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в России, сообщает официальный сайт РФС. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля.
По итогам заседания за наличие просроченной задолженности с 16 декабря 2016 года РФС запретил регистрировать новых игроков 14 клубам:
1. "Крылья Советов"
2. "Томь"
3. "Амкар"
4. "Рубин"
5. "Тосно"
6. "Динамо-Москва"
7. "Сокол"
8. "Луч-Энергия"
9. "СКА-Хабаровск"
10. "Сибирь"
11. "Кубань"
12. "Мордовия"
13. "Шинник"
14. "Балтика".