Ребров улетел в Москву со сбора в Дубае из-за травмы плеча

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров покинул сбор команды в Дубае и отправился в Москву из-за травмы плечевого сустава.
Также официальный твиттер московского клуба сообщает, что вратарь Владислав Терешкин и полузащитник Александр Ташаев не поехали на тренировку и остались в отеле, где работают с физиотерапевтом. Сообщается, что у обоих игроков нет серьезных травм.
📰 Информация по игрокам #Спартак’а– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 января 2019 г.
❎ Артём @rebrov32 Ребров отправился в Москву на обследование по поводу травмы плечевого сустава.
❎ Владислав Терешкин и Александр Ташаев остались в отеле, где работают с физиотерапевтом, с ними ничего серьезного.#КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/H5i7QjmsYh
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