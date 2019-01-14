Ребров улетел в Москву со сбора в Дубае из-за травмы плеча

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров покинул сбор команды в Дубае и отправился в Москву из-за травмы плечевого сустава.

Также официальный твиттер московского клуба сообщает, что вратарь Владислав Терешкин и полузащитник Александр Ташаев не поехали на тренировку и остались в отеле, где работают с физиотерапевтом. Сообщается, что у обоих игроков нет серьезных травм.