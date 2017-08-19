22:18 | Футбол — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Не понимаю, почему у "Спартака" нет усиления"

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Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов после матча 7-го тура чемпионата России между железнодорожниками и "Спартаком" (4:3) отметил, что он не понимает трансферную политику красно-белых. По его словам, чемпион должен приобрести новых футболистов для успешного участия в Лиге чемпионов.

- Я не понимаю, почему у "Спартака" нет усиления, - цитирует "Спорт FM" Рахимова. - В любом чемпионате чемпион по факту обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация

https://sportfm.ru/news/rakhimov-ne-ponimayu-pochemu-u-spartaka-net-usileniya.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tribunal Z

Рашид, а зачем тебе понимать? Тебе то какое дело? Ты что на место Карреры хочешь?

22:55

Vladi1313

Самый главный вопрос. Еврей понимает, что вложившись, получишь больше?? ЛЧ уже рядом.

22:37

Kot, kotoryi

Интересно, а Федун понимает?

22:35