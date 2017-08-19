Рашид Рахимов: "Не понимаю, почему у "Спартака" нет усиления"

Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов после матча 7-го тура чемпионата России между железнодорожниками и "Спартаком" (4:3) отметил, что он не понимает трансферную политику красно-белых. По его словам, чемпион должен приобрести новых футболистов для успешного участия в Лиге чемпионов.

- Я не понимаю, почему у "Спартака" нет усиления, - цитирует "Спорт FM" Рахимова. - В любом чемпионате чемпион по факту обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов.